Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон включил в свои мемуары о работе в Белом доме секретную информацию, чем нарушил закон.

"У него не было разрешения публиковать особо секретную информацию, которая там есть", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

Книга Болтона еще не вышла в продажу, но стала достоянием СМИ.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге много неправды, а также содержится секретная информация. Минюст США подал иск в суд Болтона, пытаясь заблокировать публикацию его мемуаров.

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома определил, что "рукопись в ее нынешнем виде содержит определенные отрывки - некоторые до нескольких абзацев - которые содержат секретную информацию, касающуюся национальной безопасности". Иск СНБ был подан на следующий день после того, как Трамп заявил, что Болтон нарушит закон, если книга будет опубликована.

Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года после того, как тот 17 месяцев проработал советником президента.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.