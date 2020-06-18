Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон включил в свои мемуары о работе в Белом доме секретную информацию, чем нарушил закон.

"У него не было разрешения публиковать особо секретную информацию, которая там есть", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

В миреБолтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбраниемБолтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбраниемЧитать подробнее

Книга Болтона еще не вышла в продажу, но стала достоянием СМИ.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге много неправды, а также содержится секретная информация. Минюст США подал иск в суд Болтона, пытаясь заблокировать публикацию его мемуаров.

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома определил, что "рукопись в ее нынешнем виде содержит определенные отрывки - некоторые до нескольких абзацев - которые содержат секретную информацию, касающуюся национальной безопасности". Иск СНБ был подан на следующий день после того, как Трамп заявил, что Болтон нарушит закон, если книга будет опубликована.

Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года после того, как тот 17 месяцев проработал советником президента.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.

Джон Болтон Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Более 150 человек заразились COVID-19 в Пекине за неделю

На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

Болтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбранием

Болтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбранием

Германия продлила ограничения по коронавирусу

Что произошло за день: среда, 17 июня

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Бут и Ярошенко готовы просить США о помиловании для обмена на американца Уилана

РФ продолжит военную помощь Сирии, несмотря на американский "закон Цезаря"

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');