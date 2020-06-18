Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 349 950+176 010

Болтон рассказал о желании Трампа вторгнуться в Венесуэлу

Болтон рассказал о желании Трампа вторгнуться в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп и экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность вторжения в Венесуэлу, сообщает The New York Times со ссылкой на поступившую в распоряжение издания книгу экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Газета отмечает, что, по версии Болтона, президент Трамп сказал, что было бы "круто" вторгнуться в Венесуэлу.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на эти же мемуары сообщила, что президент России Владимир Путин во время одного из разговоров с Трампом во многом смог настроить его против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

В книге Болтона, которая еще не вышла в продажу, но уже попала в распоряжение журналистов, говорится, что этот телефонный разговор состоялся в мае 2019 года. WP пишет, что тогда "Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон"

Болтон в книге называет это "великолепным применением пропаганды в советском стиле". Согласно его утверждениям, аргументы Путина, стремившегося помочь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, "во многом убедили Трампа".

В миреТрамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информацииЧитать подробнее

The Washington Post поясняет, что эта беседа показывает, как лидеры ряда стран, не являющихся близкими партнерами США, пытались манипулировать Трампом, "нередко незамысловатым образом апеллируя к его различным навязчивым идеям".

Газета не поясняет, в чем именно в данном случае могло заключаться сходство Гуайдо и Клинтон.

Трамп в 2016 году стал президентом, победив как раз Хиллари Клинтон. В ходе предвыборной кампании он порой в очень жесткой форме критиковал ее и даже дал прозвище - Жуликоватая Хиллари. Трамп доказывал, что Клинтон плохо работала при президенте Бараке Обаме на посту госсекретаря и совершенно не способна руководить государством.

Тема американского вторжения в Венесуэлу обсуждалась не раз. Так, еще в августе 2017 года, согласно данным агентства Associated Press, Трамп на одном из совещаний в Белом доме в присутствии Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, занимавших тогда посты госсекретаря и советника по нацбезопасности, говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности.

В миреWP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение МадуроWP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение МадуроЧитать подробнее

"В качестве быстрого решения проблемы Венесуэлы, угрожающей региональной безопасности, почему бы США просто не вторгнуться в проблемную страну", - цитировало агентство слова Трампа, переданные источником.

Уже после попытки переворота в Венесуэле в 2019 году президент США также подтвердил в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку американских военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

События в Венесуэле

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Дональд Трамп Венесуэла Джон Болтон

Новости по теме

Новости

В "Роскосмосе" предложили принять резолюцию о запрете гонки вооружений в космосе

Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

Более 150 человек заразились COVID-19 в Пекине за неделю

На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

Болтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбранием

Болтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбранием

Германия продлила ограничения по коронавирусу

Что произошло за день: среда, 17 июня

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');