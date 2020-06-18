Болтон рассказал о желании Трампа вторгнуться в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп и экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность вторжения в Венесуэлу, сообщает The New York Times со ссылкой на поступившую в распоряжение издания книгу экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Газета отмечает, что, по версии Болтона, президент Трамп сказал, что было бы "круто" вторгнуться в Венесуэлу.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на эти же мемуары сообщила, что президент России Владимир Путин во время одного из разговоров с Трампом во многом смог настроить его против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

В книге Болтона, которая еще не вышла в продажу, но уже попала в распоряжение журналистов, говорится, что этот телефонный разговор состоялся в мае 2019 года. WP пишет, что тогда "Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон"

Болтон в книге называет это "великолепным применением пропаганды в советском стиле". Согласно его утверждениям, аргументы Путина, стремившегося помочь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, "во многом убедили Трампа".

The Washington Post поясняет, что эта беседа показывает, как лидеры ряда стран, не являющихся близкими партнерами США, пытались манипулировать Трампом, "нередко незамысловатым образом апеллируя к его различным навязчивым идеям".

Газета не поясняет, в чем именно в данном случае могло заключаться сходство Гуайдо и Клинтон.

Трамп в 2016 году стал президентом, победив как раз Хиллари Клинтон. В ходе предвыборной кампании он порой в очень жесткой форме критиковал ее и даже дал прозвище - Жуликоватая Хиллари. Трамп доказывал, что Клинтон плохо работала при президенте Бараке Обаме на посту госсекретаря и совершенно не способна руководить государством.

Тема американского вторжения в Венесуэлу обсуждалась не раз. Так, еще в августе 2017 года, согласно данным агентства Associated Press, Трамп на одном из совещаний в Белом доме в присутствии Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, занимавших тогда посты госсекретаря и советника по нацбезопасности, говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности.

"В качестве быстрого решения проблемы Венесуэлы, угрожающей региональной безопасности, почему бы США просто не вторгнуться в проблемную страну", - цитировало агентство слова Трампа, переданные источником.

Уже после попытки переворота в Венесуэле в 2019 году президент США также подтвердил в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку американских военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

События в Венесуэле

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.