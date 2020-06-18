Латинскую Америку назвали новым эпицентром пандемии COVID-19
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На сегодня в странах Латинской Америки уже более 4 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает "Би-би-си". Отмечается, что эксперты в сфере здравоохранения полагают, что истинные цифры гораздо выше.
Самая сложная ситуация складывается в Бразилии, Перу и Чили.
В Бразилии уже 955 тысяч зараженных (данные Университета Джонса Хопкинса) и более 45 тысяч погибших.
В Перу 240 тысяч случаев коронавируса, и эта страна обогнала Италию, которая некоторое время назад считалась COVID-эпицентром Европы.
Режим ограничений в Перу продлен до 30 июня. Сейчас ежедневный прирост составляет около 3700 случаев, что в два раза меньше майских пиковых значений.