Латинскую Америку назвали новым эпицентром пандемии COVID-19

Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На сегодня в странах Латинской Америки уже более 4 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает "Би-би-си". Отмечается, что эксперты в сфере здравоохранения полагают, что истинные цифры гораздо выше.

Самая сложная ситуация складывается в Бразилии, Перу и Чили.

В Бразилии уже 955 тысяч зараженных (данные Университета Джонса Хопкинса) и более 45 тысяч погибших.

В Перу 240 тысяч случаев коронавируса, и эта страна обогнала Италию, которая некоторое время назад считалась COVID-эпицентром Европы.

Режим ограничений в Перу продлен до 30 июня. Сейчас ежедневный прирост составляет около 3700 случаев, что в два раза меньше майских пиковых значений.