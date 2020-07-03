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Исследователи допустили гибель от COVID-19 еще 300 тысяч латиноамериканцев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - К 1 октября в Латинской Америке число умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 может увеличиться по меньшей мере на 300 тысяч, сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования Вашингтонского университета, озвученные на брифинге Панамериканской организации здравоохранения.

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Если прогноз сбудется, общее число умерших за время пандемии коронавируса в Латинской Америке составит около 438 тысяч человек. На данный момент, напоминает CNN, жертвами COVID-19 стали уже более 121 тысячи латиноамериканцев.

Исследователи предполагают, что до сентября каждый день в этой части света будет умирать около 3,5 тысячи пациентов с COVID-19. К тому же отмечается, что при несоблюдении защитных мер, например, норм социального дистанцирования, смертность может вырасти еще больше.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом среди стран Латинской Америки наблюдается в Бразилии, занимающей второе после США место в мире как по числу выявленных случаев COVID-19 (почти 1,5 млн), так и по числу умерших (более 61,5 тыс.).

В пятницу президент Бразилии Жаир Болсонару подписал закон, обязывающий носить маски в общественном транспорте и на улицах, , сообщают бразильские СМИ. При этом в школах, церквях, магазинах и на заводах носить маски не обязательно, поскольку, по словам Болсонару, это может нарушать закон о собственности того или иного заведения или учреждения.

В прошлом месяце в бразильских городах начали снимать ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на рост числа заражений и смертей от COVID-19.

В частности, в Рио-де-Жанейро накануне позволили возобновить работу барам и ресторанам, но на половину их вместимости. В социальных сетях распространились видео, на которых люди толпами гуляют по улицам и стоят в барах в большинстве своем без масок, несмотря на то, что еще в начале июня губернатор штата ввел штрафы за отсутствие у человека маски в общественных местах. Также возобновить работу позволили тату-салонам и салонам красоты, и спортивным залам. Этот штат находится на втором месте по числу заражений.

На первом месте по числу регистрируемых заражений находится штат Сан-Паулу. В нем бары и рестораны планируют открыть с понедельника на следующей неделе. Также ближе к концу в этом штате планируют возобновить работу театров, кинотеатров, концертных залов, а также разрешить проведение культурных событий.

При этом в театрах и кинотеатрах должно быть не более 40% посетителей от максимальной вместимости. Продажа билетов будет осуществляться исключительно онлайн, внутри помещений нельзя будет продавать напитки и еду, посетителей строго обяжут носить маски. При рассадке зрителей между ними должно быть расстояние 1,5 метра. Работать такие заведения должны не более 6 часов в день.

Латинская Америка Бразилия Коронавирус

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