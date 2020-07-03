Исследователи допустили гибель от COVID-19 еще 300 тысяч латиноамериканцев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - К 1 октября в Латинской Америке число умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 может увеличиться по меньшей мере на 300 тысяч, сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования Вашингтонского университета, озвученные на брифинге Панамериканской организации здравоохранения.

Если прогноз сбудется, общее число умерших за время пандемии коронавируса в Латинской Америке составит около 438 тысяч человек. На данный момент, напоминает CNN, жертвами COVID-19 стали уже более 121 тысячи латиноамериканцев.

Исследователи предполагают, что до сентября каждый день в этой части света будет умирать около 3,5 тысячи пациентов с COVID-19. К тому же отмечается, что при несоблюдении защитных мер, например, норм социального дистанцирования, смертность может вырасти еще больше.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом среди стран Латинской Америки наблюдается в Бразилии, занимающей второе после США место в мире как по числу выявленных случаев COVID-19 (почти 1,5 млн), так и по числу умерших (более 61,5 тыс.).

В пятницу президент Бразилии Жаир Болсонару подписал закон, обязывающий носить маски в общественном транспорте и на улицах, , сообщают бразильские СМИ. При этом в школах, церквях, магазинах и на заводах носить маски не обязательно, поскольку, по словам Болсонару, это может нарушать закон о собственности того или иного заведения или учреждения.

В прошлом месяце в бразильских городах начали снимать ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на рост числа заражений и смертей от COVID-19.

В частности, в Рио-де-Жанейро накануне позволили возобновить работу барам и ресторанам, но на половину их вместимости. В социальных сетях распространились видео, на которых люди толпами гуляют по улицам и стоят в барах в большинстве своем без масок, несмотря на то, что еще в начале июня губернатор штата ввел штрафы за отсутствие у человека маски в общественных местах. Также возобновить работу позволили тату-салонам и салонам красоты, и спортивным залам. Этот штат находится на втором месте по числу заражений.

На первом месте по числу регистрируемых заражений находится штат Сан-Паулу. В нем бары и рестораны планируют открыть с понедельника на следующей неделе. Также ближе к концу в этом штате планируют возобновить работу театров, кинотеатров, концертных залов, а также разрешить проведение культурных событий.

При этом в театрах и кинотеатрах должно быть не более 40% посетителей от максимальной вместимости. Продажа билетов будет осуществляться исключительно онлайн, внутри помещений нельзя будет продавать напитки и еду, посетителей строго обяжут носить маски. При рассадке зрителей между ними должно быть расстояние 1,5 метра. Работать такие заведения должны не более 6 часов в день.