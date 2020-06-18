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США, Канада и ФРГ предостерегли Киев от уголовного преследования политических оппонентов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Посольства США, Канады и Германии на Украине обратились к украинской власти с напоминанием о недопустимости использования правоохранительной системы для преследования политических оппонентов.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - подчеркивается в сообщении посольства США в Киеве в твиттере.

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Посольство Канады напомнило, что Украина с 2014 года прошла длинный путь демократических реформ, а требование общества соблюдать порядок и закон было четко выражено "Революцией достоинства".

"Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что правительство будет их соблюдать. Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане заслуживают презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", - подчеркивается в сообщении посольства в твиттере.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен напомнила об уголовном преследовании Юлии Тимошенко во времена президентства Виктора Януковича.

"Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", - заявила Фельдгузен, которую цитирует в твиттере пресс-служба посольства.

Дело Порошенко

Как сообщалось, в четверг, 18 июня, состоится заседание суда по делу пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Ожидается, что прокуратура будет требовать избрать для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

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Как сообщил Офис генпрокурора, народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований (ГБР).

Дело Семочко

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет с информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяется опубликованная в СМИ информация в отношении Семочко.

Глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: супруга и дочь Семочко имеют российское гражданство. Тогдашний президент Украины Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил Семочко с должности.

Семочко 23 мая 2019 года обратился в суд с исковым заявлением, в котором утверждал, что его увольнение было незаконным. Заявление было отклонено судом из-за просрочки месячного срока и отсутствия доказательств уважительной причины, по которой заявление не было подано вовремя.

Адвокаты Семочко убедили суд в уважительности просрочки, поскольку с 8 по 22 апреля 2019 года тот находился на больничном. После этого суд открыл производство по делу.

После начала рассмотрения дела Порошенко неоднократно вызывался на допросы по нему, однако на вызовы не приходил.

США Канада Германия Украина Петр Порошенко Сергей Семочко

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