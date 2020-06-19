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Лукашенко заявил о выдвинутых МВФ неприемлемых требованиях по борьбе с COVID-19

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия не будет выполнять требования, выдвигаемые Международным валютным фондом (МВФ) в рамках предоставления быстрого финансирования на $940 млн, заявил президент республики Александр Лукашенко.

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"Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" - спросил Лукашенко на совещании в пятницу. Президента цитирует госагентство БелТА.

Он заявил, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части. "Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - сказал президент.

"МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в начале апреля Белоруссия обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $900 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения фонд не принял.

Хроника 09 января – 19 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Лукашенко Белоруссия МВФ Коронавирус

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