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Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения страны выстояла в условиях эпидемии COVID-19 и смогла ее победить. Его цитирует госагентство БелТА.

Вручая госнаграды, белорусский лидер отметил, что страна "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость".

По состоянию на 1 июля в Белоруссии зарегистрировано 62 424 человек с положительным тестом на COVID-19, скончались 398 пациентов.

Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус

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