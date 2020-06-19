T-Mobile и AT&T начали массовые увольнения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US стал сокращать рабочие места быстрее, чем планировалось, после закрытия сделки по слиянию с конкурирующей Sprint Corp.

T-Mobile сообщила, что планирует потратить примерно на $300 млн больше, чем изначально ожидалось, на расходы по сделке, главным образом, связанные с выплатой выходных пособий.

Компания не уточнила, сколько людей сократит. На конец 2019 года штат компании насчитывал 53 000 человек. В Sprint на начало 2019 года числилось28 500 сотрудников.

При этом главный исполнительный директор T-Mobile Майк Сиверт сказал, что компания планирует нанять работников на 5000 новых вакансий, в том числе в сфере розничной торговли и инженерии, в течение следующих 12 месяцев.

"В рамках этого процесса некоторым сотрудникам, которые занимают аналогичные должности, предложено рассмотреть возможность смены профессиональной деятельности внутри компании, другим будет оказана поддержка в случае попыток найти новую работу за пределами компании", - сказал он.

Конкурент T-Mobile AT&T Inc. представил детали плана по сокращению нескольких тысяч сотрудников в рамках мер по снижению расходов.

AT&T планирует сократить более 3,4 тыс. человек в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на профсоюз Communications Workers of America, который представляет интересы большого количества сотрудников компании. Этот показатель не учитывает сотни рабочих мест, которые могут быть сокращены в результате закрытия магазинов.

AT&T сообщила, что осуществит "адресные, но масштабные сокращения персонала из числа руководства, менеджеров и сотрудников, интересы которых представляет профсоюз". Компания также закрывает ряд магазинов, ускоряя переход к онлайн-продажам на фоне пандемии коронавируса.