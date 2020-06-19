Гендиректор Wirecard ушел в отставку на фоне скандала с отчетностью

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Wirecard AG Маркус Браун подал в отставку на фоне разрастающегося скандала вокруг финансовой отчетности германской финтех-компании.

В коротком пресс-релизе, опубликованном Wirecard в пятницу, говорится, что отставка Брауна вступает в силу немедленно. Временно исполняющим обязанности CEO назначен Джеймс Фрейс, бывший директор FinCEN.

Накануне Wirecard сообщила, что аудиторы EY не смогли подтвердить наличие у компании 1,9 млрд евро или примерно четверти всех средств на ее балансе. Компания была вынуждена отложить публикацию финансовых результатов за 2019 год, в четвертый раз в этом году.

Цена бумаг Wirecard, которые всего два года назад были включены в расчет германского индекса DAX 30, обвалились в четверг более чем на 60% на фоне этих новостей. В ходе торгов в пятницу акции компании дешевеют более чем на 30%.