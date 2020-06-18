Система платежей Wirecard недосчиталась 1,9 млрд евро после аудита

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Акции Wirecard AG упали более чем на 60% на фоне новостей о том, что аудиторы Ernst & Young не смогли подтвердить наличие у германской финтех-компании 1,9 млрд евро, или примерно четверти всех средств на ее балансе.

Как сообщила компания, ей удалось найти свидетельства того, что управляющий банковского счета Wirecard "предоставил ложную информацию, подтверждающую остатки средств" в попытке "ввести аудитора в заблуждение и создать неверное представление о том, что такие денежные остатки существовали".

Цена бумаг Wirecard, которые всего два года назад были включены в расчет германского индекса DAX 30 после достижения капитализации в 24 млрд евро, обвалились на 66% после этого объявления. В результате рыночная стоимость компании опустилась до 4 млрд евро.

"Совет директоров Wirecard ведет интенсивную работу с аудитором в целях прояснения ситуации", - говорится в сообщении.

При этом Wirecard предупредила, что если финансовая отчетность за 2019 год не будет опубликована к пятнице, 19 июня, то займы компании на 2 млрд евро "могут быть аннулированы".

С марта компания трижды откладывала публикацию годовых результатов, но неоднократно сообщала инвесторам, что рассчитывает "получить положительное аудиторское заключение".