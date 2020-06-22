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Совет управляющих Wirecard усомнился в существовании 1,9 млрд евро на ее счетах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет управляющих Wirecard AG полагает, что на счетах германской финтех-компании могло не существовать 1,9 млрд евро, нехватку которых обнаружили аудиторы Ernst & Young.

Компания отозвала финансовый отчет за 2019 год и за первый квартал 2020 года, а также прогнозы финансовых показателей.

ЭкономикаСистема платежей Wirecard недосчиталась 1,9 млрд евро после аудитаЧитать подробнее

Акции Wirecard рухнули более чем на 75% за два дня в связи с новостями о том, что аудиторы не смогли подтвердить наличие у компании этой суммы, или примерно четверти всех средств на балансе.

Генеральный директор Wirecard Маркус Браун подал в отставку на фоне разрастающегося скандала.

В понедельник, 22 июня, компания сообщила, что в результате дальнейшей проверки совет управляющих пришел к выводу, что есть "преобладающая вероятность, что на счетах компании не существовало средств размере 1,9 млрд евро".

Wirecard ведет "конструктивные переговоры" с кредиторами о своих кредитных линиях и займах, срок которых истекает в конце июня. Она также оценивает финансовые варианты со специалистами по инвестиционному банкингу из Houlihan Lokey.

Компания рассматривает возможность сокращения расходов, а также "реструктуризации, продажи или прекращения деятельности подразделений и сегментов продукции".

Акции Wirecard в ходе торгов в понедельник рухнули на 34,9%.

Wirecard

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