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Лидер движения "За свободу" снялся с выборов президента Белоруссии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич, претендующий на пост президента Белоруссии, заявил о своем снятии с выборов.

"Я объявляю о своем выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего", - сказал Губаревич, которого цитирует портал tut.by.

По словам политика, его решение было предсказуемым, поскольку он изначально не планировал собрать 100 тыс. подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты, а собирался использовать легальную возможность проводить пикеты в Минске.

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"С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности", - подчеркнул Губаревич.

В пятницу стало известно, что Губаревич получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе.

Ранее с президентской гонки снялись лидер Либерально демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.

К настоящему времени о сборе необходимого числа подписей сообщили действующий глава государства Лукашенко, задержанный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывшая депутат парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев. Таким образом, сейчас шесть претендентов могут стать кандидатами в президенты Белоруссии.

Выборы президента страны назначены на 9 августа.

Белоруссия Юрий Губаревич

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