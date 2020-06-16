Претендующая на пост президента Белоруссии Тихановская не исключила снятия с выборов из-за угроз

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Претендент в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей поступили угрозы и что она не исключает своего снятия с выборов.

"Мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и угрозами в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку (поездку по сдаче подписей в избирательные комиссии - ИФ)", - сказала Тихановская в видео, распространенном во вторник.

"Передо мной стоит выбор - дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению", - добавила она.

В понедельник Тихановская заявила, что собрала необходимые 100 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения Тихановской кандидатом в президенты был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

В СК заявили, что "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще семи участникам обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел). С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде ареста.

4 июня МВД Белоруссии также заявило, что при обыске на даче Тихановского было найдено $900 тыс. Вместе с тем соратники блогера утверждают, что деньги могли подбросить, поскольку их нашли только при третьем обыске и третьей следственной бригадой.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу (Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика) политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановские воспитывают двух детей.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.