Журналистов "Радио Свобода" задержали во время репортажа с пикета в центре Минска

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Минске во время репортажа с пикета солидарности задержали съемочную группу белорусского бюро "Радио Свобода", передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Прямо во время стрима к журналистке Александре Дынько подошли двое мужчин в штатском, взяли ее под руки и потащили в микроавтобус. На ее просьбы представиться мужчины не отреагировали.

Момент задержания Дынько снял оператор "Радио Свобода". Спустя пару минут его также задержали.

Кроме того, в социальных сетях сообщают о задержании оператора Reuters.

В Минске, как передает корреспондент агентства "Интерфакс", перекрыты станции метро с выходом на проспект Независимости, ГАИ также перекрыла отдельные участки проспекта.

ОМОН не дает выстроиться людям в импровизированную шеренгу солидарности, активистов оттесняют с проспекта, тех, кто сопротивляется - задерживают. Руководит работой правоохранительных органов заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков. Аналогично работает ОМОН и в областных городах.

Накануне в Минске прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль проспекта Независимости. Водители поддерживали участников пикета сигналами.

В пятницу вечером на аналогичные пикеты вышли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Жлобин, Лиде, Бобруйске, Солигорске, Барановичах, Молодечно, Речице и других белорусских городах.