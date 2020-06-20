Пикеты при сборе подписей за кандидатов в президенты Белоруссии закончились десятками задержаний

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В столице Белоруссии Минске, областных и районных городах в субботу прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики, ОМОН и милиция задержали десятки участников.

В частности, мирные пикеты прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Жлобине, Лиде, Бобруйске, Солигорске, Барановичах, Молодечно, Речице и других белорусских городах. При этом о них заранее не объявляли ни политические и оппозиционные деятели, ни активисты в социальных сетях

В белорусской столице с 18:00 наблюдались проблемы с мобильным интернетом, что препятствовало журналистам запустить стримы с места событий. Кроме того, периодически перекрывался доступ к ряду станций метро по главному проспекту Минска - проспекту Независимости, сам проспект на отдельных участках был перекрыт для доступа автомобилей. По проспекту периодически курсировали автозаки и микроавтобусы правоохранительных органов.

Вместе с тем, жители Минска самоорганизовывались и собирались в разных частях города, как в центре, так и на периферийных улицах. Живые цепи солидарности выстраивались по всей столице.

ОМОН пытался препятствовать людям выстраиваться в импровизированную шеренгу солидарности, людей оттесняли с проспекта, тех, кто сопротивлялся, задерживали. В том числе были задержаны журналисты "Радио Свобода", Reuters, порталов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ. Задержания проводились людьми в штатском.

Руководил работой правоохранительных органов заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Александр Барсуков.

Задержания происходили не только в Минске. По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, в регионах перекрывались целые улицы и выстраивали шеренги ОМОНа.

Вместе с тем, несмотря на задержания, пикетирующие просто меняли места дислокаций своих пикетов, которые продолжились и после полуночи.

По информации правозащитного центра "Весна", по состоянию на 12 ночи в Минске было задержано минимум 60 человек, в других городах - не менее 30 человек (не окончательные данные).

В четверг в Минске также прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главного проспекта Минска - проспекта Независимости. Водители поддерживали участников пикета сигналами.

В Белоруссии 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей. Среди альтернативных кандидатов больше всего подписей собрал экс-банкир Виктор Бабарико.

Согласно данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 17 июня в республике, начиная с 6 мая, за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более Br90 тыс. ($37,8 тыс.). В том числе были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.