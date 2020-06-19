Пикет в поддержку соперников Лукашенко в Минске длился почти семь часов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В белорусской столице в ночь на пятницу завершился пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Акция началась в 18:00 у Белорусской филармонии, где претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска - проспекту Независимости - почти на пять километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.

Сигналят даже водители автобусов! Весь Минск солидарен в протесте против Лукашенко! Такого не было уже 10 лет! pic.twitter.com/mmIfFksL2s — Артем (@A_Yuzhakov) June 18, 2020

После 23:00 ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта Независимости, чтобы автомобилисты не поддерживали участников пикета, однако на тех участках, где движение было разрешено, водители продолжали сигналить.

Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных пикетов. Они периодически скандировали "Отпускай" с требованием отпустить задержанного в конце мая блогера Сергея Тихановского и задержанного накануне экс-банкира Виктора Бабарико и других активистов.

На часах уже 00:30, а Минск скандирует "Выпускай!" pic.twitter.com/RDYJhJkbTG — charter97.org (@charter_97) June 18, 2020

Милиция в целом не препятствовала проведению пикета. Однако в отдельных местах милиционеры с помощью мегафона предупреждали участников митинга о незаконности их действий. Кроме того, на некоторые участки пикета вывели автозаки. Массовых задержаний не проводилось, вместе с тем участники пикета сообщали о нескольких задержаниях.

В Белоруссии 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей.

По информации Центризбиркома Белоруссии, по состоянию на утро 18 июня инициативные группы двух претендентов в президенты сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами. Эти претенденты - действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", по состоянию на 17 июня в республике, начиная с 6 мая, за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более 90 тыс. белорусских рублей ($37,8 тыс.). В том числе были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.