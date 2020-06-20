В Минске сочли предвыборные пикеты 18-19 июня несанкционированными акциями

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Минска не выдавали разрешения на проведение в городе массовых мероприятий 18-19 июня, заявил в субботу зампредседателя Мингорисполкома Артём Цуран.

Как он сказал в ходе телефонной прямой линии для граждан, прошедшие в Минске в эти дни акции являются массовыми и подпадают под закон "О массовых мероприятиях".

По его словам, для проведения такого рода мероприятий в городе организаторам необходимо заблаговременно обратиться в Мингорисполком и получить соответствующее разрешение. "Однако никаких заявлений на этот счет к нам не поступало", - отметил Цуран.

Комментарий заместителя мэра распространила пресс-служба горисполкома.

"Это значит, что мероприятия являются несанкционированными, - продолжил он. - И за нарушение порядка проведения массовых мероприятий ответственность несут как организаторы, так и участники массового мероприятия".

В сообщении говорится, что с вопросом о том, являются ли такие акции санкционированными обратилась пенсионерка из Фрунзенского района Минска.

Ранее сообщалось, что в Минске накануне вечером после итоговых предвыборных пикетов силовики задержали не менее 80 человек по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.