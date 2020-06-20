Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Задержание журналиста во время пикетов в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Минске накануне вечером после итоговых предвыборных пикетов силовики задержали не менее 80 человек, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в субботу.

Правозащитники также сообщают, что задержанных ближе к утру начали отпускать из районных УВД. В основном составляются протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Правозащитники утверждают, что среди задержанных оказались люди, которые "ничего не знали про "живую цепь", а просто оказались не в том месте".

По данным центра, в Гомеле несколько человек оставлены в изоляторе до суда в понедельник.

"Живые цепи" в поддержку кандидатов

Накануне в Минске, областных и районных городах Белоруссии прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики. Акции также прошли в Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве и других городах. При этом о пикетах заранее не объявляли ни политические и оппозиционные деятели, ни активисты в социальных сетях.

В белорусской столице вечером наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Кроме того, периодически перекрывался доступ к некоторым станциям метро на проспекте Независимости. Сам проспект на отдельных участках был перекрыт для доступа автомобилей, по нему периодически курсировали автозаки и микроавтобусы правоохранительных органов.

Жители Минска собирались в разных частях города, как в центре, так и на периферийных улицах. "Живые цепи" солидарности выстраивались по всему Минску. ОМОН пытался помешать этому, людей оттесняли с проспекта, а тех, кто сопротивлялся - задерживали. Пикетирующие меняли места дислокаций своих пикетов, которые продолжились и после полуночи.

В том числе были задержаны журналисты "Радио Свобода", Reuters, порталов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ. При этом задержания проводились людьми в штатском. Руководил работой правоохранительных органов заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

В четверг в Минске также прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост.

Предвыборная борьба

В Белоруссии 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей. Среди альтернативных кандидатов больше всего подписей собрал экс-банкир Виктор Бабарико.

По данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 17 июня, в республике, начиная с 6 мая, за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более Br90 тыс. ($37,8 тыс.). В том числе были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.