Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал документы в Центральную избирательную комиссию Белоруссии для его регистрации в качестве кандидата в президенты.

"Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня представитель штаба адвокат Максим Знак подал пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в ЦИК", - говорится в сообщении штаба.

В штабе подчеркивают, что в ЦИК подан полный пакет документов в соответствии со статьей 68 избирательного кодекса Белоруссии.

Как сообщалось, параллельно штаб набирает инициативную группу для проведения кампании по проведению референдума по изменению Конституции страны.

"Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции", - сказал Бабарико в видеообращении, распространенном в пятницу вечером. По информации штаба политика, видео было записано до его задержания и помещения в СИЗО КГБ. По словам Бабарико, он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом были задержаны 18 июня. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

К задержанным не были допущены адвокаты. По состоянию на субботу, Бабарико содержится в СИЗО КГБ и находится в статусе подозреваемого, о предъявлении ему обвинения официально не сообщалось. Белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

Генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Белоруссии. Зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу в 8 904 человека (больше только у действующего президента Александра Лукашенко). По состоянию на 19 июня, инициативная группа Бабарико собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты при необходимом минимуме в 100 тыс. подписей.

Выборы президента республики назначены на 9 августа.