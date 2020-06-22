Комиссар ЕС пообещал помочь Сербии со скорейшим вступлением в Евросоюз

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей заявил, что будет работать с новым парламентом Сербии после прошедших в стране выборов, в том числе и по вопросу вступления в Евросоюз.

"Важный день для Сербии с парламентскими и местными выборами. С нетерпением жду совместной работы с новым правительством по реформам, связанным с ЕС. Мы обязуемся помочь Сербии быстро продвинуться вперед к вступлению в ЕС и поддержать экономическое восстановление после кризиса COVID-19", - написал Оливер Вархей в твиттере.

По предварительным итогам выборов в парламент Сербии после обработки 92,8% бюллетеней, Сербская прогрессивная партия набирает 62,9 % голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича - 10,9 %, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 4,2%.

Согласно этим результатам, Сербская прогрессивная партия будет иметь 189 депутатов в парламенте, СПС -32, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 12.