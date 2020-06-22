В Нью-Йорке решили демонтировать "расистский" памятник Теодору Рузвельту

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке руководство Американского музея естественной истории решило демонтировать памятник президенту Теодору Рузвельту, установленный в 1940 году при входе в музей. Президент музея Эллен Фаттер сообщила об этом the New York Times.

Мэр города Билл де Блазио поддержал это решение и напомнил, что скульптуру давно называют символом расовой дискриминации, пишет Washington Times.

Памятник представляет собой конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.

Музей попросил разрешения убрать скульптурную группу, поскольку она "эксплицитно представляет чернокожих и туземные народы как расово неполноценные и подчиненные", объяснил де Блазио в своем обращении.

"Город поддерживает просьбу музея, - добавил он. - Это правильное решение и пришло время убрать проблемную статую".

Фаттер в интервью the New York Times отметила, что музейное сообщество сопереживает усиливающемуся движению за расовую справедливость, которое активизировалось после убийства Джорджа Флойда. По ее словам, в музее отмечают, что все больше внимания уделяется памятникам как обидным символам системного расизма.

Правнук президента, 77-летний Теодор Рузвельт IV заявил, что композиция скульптурной группы "не отражает наследия Теодора Рузвельта", "пора ее убрать и идти дальше".

Когда и куда перенесут памятник, пока не решено.

Против демонтажа скульптурной группы выступил президент Дональд Трамп. Он написал в твиттере, что "это смехотворно", и призвал этого не делать.