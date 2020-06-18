Пелоси велела убрать портреты конфедератов из Конгресса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась убрать из здания Конгресса портреты предыдущих спикеров, которые служили во времена Конфедерации, сообщает издание The Hill.

Согласно этому решению из галереи палаты представителей уберут четыре портрета.

"Наше сообщество Конгресса имеет священную возможность и обязательство делать существенные изменения, чтобы сделать так, чтобы коридоры Конгресса отражали наши высшие идеалы как американцев", - приводит газета слова Пелоси.

На прошлой неделе Пелоси вынесла на голосование поправку, предусматривающую возможность переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов, а также высказала мнение, что из здания Капитолия необходимо убрать статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.

Подобные предложения начали поступать на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

В течение длительного времени в США отношение к известным военачальникам армии конфедератов зачастую было весьма положительным: было принято считать их отважными и талантливыми полководцами и одновременно пояснять, что зачастую они защищали в корне неверные идеалы - такие как, например, рабство.

В честь генералов-конфедератов давали названия военным базам, военной технике. Также в некоторых штатах им ставили памятники.