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В Сан-Франциско демонтировали памятник Колумбу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В американском городе Сан-Франциско демонтировали памятник мореплавателю-первооткрывателю Христофору Колумбу, сообщают в четверг американские СМИ.

Городские власти заявили, что "действия первооткрывателя не заслуживают почитания". В комиссии по искусству Сан-Франциско также посчитали Колумба не соответствующим "приверженности расовой справедливости".

Монумент, который на прошлой неделе трижды подвергся акциям вандализма, демонтировали утром в четверг. Теперь он будет помещен на хранение.

В США с конца проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе. В нескольких американских городах участники антирасистских демонстраций осквернили или снесли памятники первооткрывателю Америки, Христофору Колумбу, в частности, в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
США Сан-Франциско Христофор Колумб Джордж Флойд

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