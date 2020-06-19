В Сан-Франциско демонтировали памятник Колумбу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В американском городе Сан-Франциско демонтировали памятник мореплавателю-первооткрывателю Христофору Колумбу, сообщают в четверг американские СМИ.

Городские власти заявили, что "действия первооткрывателя не заслуживают почитания". В комиссии по искусству Сан-Франциско также посчитали Колумба не соответствующим "приверженности расовой справедливости".

Монумент, который на прошлой неделе трижды подвергся акциям вандализма, демонтировали утром в четверг. Теперь он будет помещен на хранение.

BREAKING: Christopher Columbus statue at San Francisco's Coit Tower taken down early this morning.



This is ahead of a planned protest that planned to throw it into the bay. pic.twitter.com/Fr2xXBjeO1 — Joe Fitzgerald Rodriguez (@FitzTheReporter) June 18, 2020

В США с конца проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе. В нескольких американских городах участники антирасистских демонстраций осквернили или снесли памятники первооткрывателю Америки, Христофору Колумбу, в частности, в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.