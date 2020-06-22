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Экс-прокурор назвал $50 млн изначальной суммой взятки за закрытие дела Burisma и Байденов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Изначальная сумма взятки за закрытие дела Burisma составляла $50 млн, а не $6 млн, сообщилл старший группы прокуроров Генпрокуратуры Украины по расследованиям экономических преступлений режима Виктора Януковича в 2016-2019 годы Константин Кулик.

В понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе" он напомнил, что недавно представители Burisma были задержаны во время передачи агенту НАБУ взятки $6 млн для закрытия дела Burisma.

"Изначальная сумма взятки составляла не 6 млн. Размер взятки составлял 50 млн долларов", - заявил экс-прокурор, демонстрируя соответствующие документы.

Он отметил, что во время попытки дачи взятки за закрытие дела по Burisma и Байденам был задержан в том числе и юрист компании Burisma Андрей Кича.

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"Этого Андрея Кичу в 2019 году представители Burisma уже делегировали провести переговоры с прокурорами Генпрокуратуры Украины. У меня в руках рапорт прокурора из моей группы, которая расследовала дело Burisma. Как следует из рапорта, Burisma и заместитель генпрокурора Енин пытались повлиять на закрытие дела", - подчеркнул Кулик.

Народный депутат Андрей Деркач отметил, что речь идет о Енине, которого, как он утверждает, "Порошенко оформил на должность заместителя министра иностранных дел в новый МИД Зеленского для контроля чувствительных тем для Порошенко, Байдена и их американского связного Джорджа Кента".

"Енин продолжает по сей день контактировать с Джорджем Кентом, докладывая еженедельно в телефонном режиме о ситуации", - отметил нардеп.

В августе 2019 года, сообщил Кулик, ему поступила информация о том, что Злочевский выделил $50 млн для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании Burisma. "Я подготовил соответствующий рапорт и доложил генпрокурору о необходимости документировать попытку дать взятку. Вот этот рапорт", - отметил Кулик, демонстрируя копию документа.

Ключевым вопрос, по мнению экс-прокурора, является то, как может быть передан такой большой объем средств.

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"Можете представить себе объем купюр размером в 50 млн долларов. Понятно, что в кэше такая взятка была невозможной. Поэтому мы обратились в СБУ с просьбой помочь в создании легендированного предприятия, на которое должны были зайти средства. Но тут произошла смена руководства ГПУ: на смену Луценко пришел Рябошапка. После этого фиксирование взятки в 50 млн остановилось, а Рябошапка заявил, что дело по Burisma не существует", - сказал Кулик.

"Один из эпизодов официального подозрения Злочевскому в деле №1590, которое якобы за 6 млн должно было быть закрыто, включает факты соучастия Злочевского в легализации денег с использованием компании Burisma, а также Rosemont Seneca Boa Девона Арчера из орбиты семьи Байденов. Представители Burisma выделяли 50 млн долларов за закрытие не только дела Злочевского, но и против компании, близкой к экс-вице-президенту США Джо Байдену. Когда представители Burisma были задержаны на взятке в 6 млн, компания Rosemont Seneca Boa, а соответственно и платежи Байдену в деле уже не фигурировали. Это лично подтвердил Сытник на своей недавней пресс-конференции", - резюмировал Кулик.

В свою очередь, Деркач утверждает, что "Байдены в подозрении были, но исчезли по дороге вместе с еще 44 млн долларов, которые и были основной частью взятки".

"Все хорошо заработали. Еще более странным является тот факт, что об отсутствии фамилии Байдена в деле, в котором тот точно фигурирует, заявляет руководитель НАБУ Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает. Ведь именно Сытник вмешивался в выборы президента США в 2016 году, используя фейки о так называемой "амбарной книге" в деле начальника штаба Трампа - Пола Манафорта, и "топил за Хиллари", - резюмировал Деркач.

12 июня бывший чиновник при содействии сотрудника управления Государственной фискальной службыв Киеве и других лиц пытался передать $6 млн руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Как сообщалось, на взятке в $6 миллионов задержали первого замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу.

Украина Burisma

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