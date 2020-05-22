Экс-посол США на Украине прокомментировал материалы о Порошенко и Байдене

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с обнародованием аудиоматериалов, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко не дают точного понимания того, что произошло, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

"Все знали до этих пленок, все поняли, что Байден сказал Порошенко по поводу прокурора и по поводу американской и международной помощи. И это не было только позицией США, это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. Сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками. Поэтому они не дают точного понимания того, что произошло", – сказал Хербст в эфире украинского телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения "$ 1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируется 2015-2016 годами, в них в частности, речь идет о необходимости увольнения на то время генпрокурора Виктора Шокина, "который в то время расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

"Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена ... весомый аргумент... 1 млрд кредитных гарантий... такая цена спасения Байдена от тюрьмы", – сказал Деркач.

Депутат утверждает, что полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.

Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года. "Порошенко признает, что коалиции нет... вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", – пояснил Деркач. "Эти разговоры четко показывают... Украиной управлял Байден", – заявил депутат.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора... для регистрации уголовного производства", - подытожил Деркач.

Также добавил, что, по его мнению, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков "блокирует создание следственной комиссии... что является нарушением закона о регламенте". "Такая комиссия могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции", – сказал Деркач.