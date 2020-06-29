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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Нарушения в мозге из-за расставания, мощнейший в мире японский суперкомпьютер на ARM и нетипичное применение табака

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, что чем тяжелее расставание дается человеку, тем слабее становятся связи между отдельными участками его головного мозга, а также нарушается их функциональная иерархия и способность к обработке стимулов. Комплексный анализ связей мозга может быть удобным способом предсказания того, разовьется ли психическое расстройство у человека, переживающего расставание и подобные стрессовые ситуации.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Астрономы опубликовали видео, демонстрирующее десять лет жизни Солнца. Наблюдали за звездой при помощи космической обсерватории SDO. На видео можно увидеть вспышки на Солнце и изменения его активности, прохождения планет по его диску и затмения.

- Антитела больных коронавирусной пневмонией, у которых не было клинических симптомов, оказались недолгоживущими, а вирус из организма таких пациентов выводился дольше, чем у больных с классическими симптомами. Из этого исследования следует, что иммунитет, вырабатываемый организмом после бессимптомного COVID-19 слаб и, вероятно, не будет эффективным при повторном контакте с SARS-CoV-2.

- Японский суперкомпьютер Fugaku теперь официально считается мощнейшим в мире и возглавляет список TOP500. Суперкомпьютер имеет мощность 415,5 петафлопса, что в 2,8 раза выше, чем у предыдущего лидера Summit. Рекордный японский компьютер работает на процессорах с архитектурой ARM, которая обычно применяется в мобильных устройствах. Fugaku состоит из почти 159 тысяч вычислительных узлов, в каждом из которых используется ARM-чип Fujitsu A64FX.

- После двух лет обсуждений обновленная Европейская стратегия по развитию физики высоких энергий принята. В N+1 изучили обновленную стратегию, чтобы разобраться, как ученые собираются дальше рубить выход за пределы Стандартной модели и что нас ждет после Большого адронного коллайдера.

- Табак можно использовать не только для курения, но и для других вещей. В партнерском материале N+1 рассказал о нетипичных способах применения этого растения.

- Люди приручили и одомашнили множество животных видов, создали тысячи гибридных растений. Но целенаправленно "подкрутив" в одном месте, специалисты часто влияют на другие стороны, о которых даже не задумывались. Так, у берлинских коротких голубей такой маленький клюв, что для кормления их птенцов нужны голуби других пород. Это непредвиденные последствия труда селекционеров. О том, что ещё у них получилось нечаянно, рассказывается в этом материале.

N+1 Дайджест

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