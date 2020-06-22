Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал он в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не направлял Зеленскому приглашение на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня.