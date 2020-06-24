В связи с проведением парада на Красной площади в Москве перекроют десятки улиц

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением в Москве на Красной площади парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в среду в Москве временно будут закрыты для движения десятки улиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Так, в среду с 5:30 до 08:00 закроют для проезда Крылатскую улицу (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), улицу Нижние Мнёвники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники), Карамышевский мост (в сторону улицы Мнёвники), улицу Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улицу Мнёвники, Звенигородское шоссе, улицу Красная Пресня, Баррикадную улицу, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую улицу, Большую Садовую улицу, Садовую-Триумфальную улицу, Садовую-Каретную улицу, 1-ю и 2-ю Брестские улицы (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Кроме того, с 05:30 до окончания мероприятия ограничат движение по участкам Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы, 1-й Тверской-Ямской улицы (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека), Оружейного переулка (от дома 3, стр. 1 до Тверской улицы), Моховой улицы (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы), улицы Охотный Ряд, Большой Никитской улицы (от Моховой улицы до Романова переулка), Новой и Старой площадям, Китайгородского проезда, Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской набережных, Большого и Малого Москворецких мостов, Чугунного моста, Болотных улицы и площади, Софийской, Раушской, Болотной набережных, Фалеевского переулка, улицы Балчуг, Лубочного переулка, Садовнической набережной и улицы (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-го и 2-го Раушских переулков, улицы Солянка и Кадашевской набережной.

Также с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка), улице Воздвиженка, Новом Арабате, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой улице, Садовой-Триумфальной улице, Садовой-Каретной улице, 1-й и 2-й Брестских улицах (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Звенигородском шоссе, улице Мнёвники, проспекте Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карабышева до улицы Народного Ополчения), Крылатской улице (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), улице Нижние Мнёвники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники), Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мнёвники), улице Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники).

При этом на ряде улиц по-прежнему запрещена парковка.

Помимо этого, с 08:00 до окончания мероприятия перекроют участок Пречистенской набережной от Соймоновского проезда до Большого Каменного моста.

Между тем, по сообщению пресс-службы столичного метрополитена, в связи с проведением парада с 05:30 до окончания мероприятия на выход будут закрыты станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая".

На время построения колонны техники и прохождения ее по Тверской улице могут быть ограничены выходы со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы и "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.