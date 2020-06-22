Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 955 536+163 732

В США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США в понедельник признали четыре СМИ Китая иностранными миссиями для того, чтобы обеспечить прозрачность действиям Коммунистической партии Китая (КПК) в США, сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"С целью обеспечения большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США, я распорядился определить четыре дополнительных пропагандистских СМИ КНР как иностранные миссии", - написали Помпео в своем твиттере.

В заявлении госдепартамента говорится, что этот статус придан Центральному телевидению Китаяб газетам "Жэньминь жибао" и The Global Times и информационному ресурсу China News Service.

В госдепе отметили, что эти субъекты соответствуют определению иностранной миссии в соответствии с Законом об иностранных представительствах, это означает, что они "в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются" иностранным правительством, то есть в этом случае правительством КНР.

При этом в заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что такое решение не основано на каких-либо публикациях этих СМИ и не накладывает ограничений на работу этих СМИ в США.

Госдеп поясняет, что организации, признанные иностранными миссиями "должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в США".

В госдепе напоминают, что в феврале 2020 года этот статус был придан китайском информационному агентству "Синьхуа", Международному радио Китая, China Global Television Network, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.

США Китай

Новости

WWDC 2020: Apple представила обновления для операционных систем

WWDC 2020: Apple представила обновления для операционных систем

В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции

Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Южной Корее объявили о приходе второй волны коронавируса

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

В выборах президента Белоруссии продолжают участие семь человек, включая Бабарико

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');