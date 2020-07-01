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В Китае потребовали от четырех американских СМИ раскрыть данные об их финансах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР в среду отдали распоряжение четырем американским СМИ в течение семи дней обнародовать данные об их финансовых операциях на территории Китая и их сотрудниках, сообщают западные СМИ.

В частности, агентство Associated Press и United Press International, телеканал CBS и радиокомапния NPR обязаны отчитаться о недвижимом имуществе, которым они могут владеть в Китае.

В миреВ США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиямиЧитать подробнее

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пояснил, что эти требования Пекина являются "полностью необходимыми ответными мерами против беспричинного притеснения китайских медийных организаций в США".

22 июня власти США признали четыре СМИ Китая "иностранными миссиями". В заявлении госдепартамента говорилось, что этот статус придан Центральному телевидению Китая, газетам "Жэньминь жибао" и The Global Times, и информационному ресурсу China News Service.

В феврале этого года США объявили "иностранными миссиями" китайское информационное агентство "Синьхуа", Международное радио Китая, China Global Television Network, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA. При этом американская администрация потребовала сократить численность китайского персонала, работающего в этих СМИ на территории США.

В ответ Пекин выслал часть американских граждан, работавших в Китае на газеты The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post.

Китай США

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