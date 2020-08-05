США приготовились к вето РФ на продление оружейного эмбарго против Ирана

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китай и Россия скорее всего заветируют попытку США продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.

По словам Крафт, в Вашингтоне мало верят в то, что удастся убедить Россию и Китай изменить свое мнение.

"Стратегия в совершенном мире всегда будет состоять в том, чтобы убеждать их (Россию и Китай - ИФ) воздерживаться, а не накладывать вето", – сказала Крафт на Аспенском форуме по вопросам безопасности, отметив, что в этом может помочь "работа с другими членами СБ ООН".

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут добиваться введения санкций ООН против Тегерана, если не удастся продлить оружейное эмбарго.

Выступая на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, Помпео сказал, что США "в ближайшем будущем" представят резолюцию для продления эмбарго. По его словам, в случае, если она не получит одобрения других членов "пятерки" в СБ ООН (пяти постоянных членов СБ, которые обладают правом "вето" - ИФ), США "предпримут все необходимые действия, чтобы это эмбарго не истекло".

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения – до 2023 года.

Власти США сейчас добиваются от СБ ООН продления оружейного эмбарго. В Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров в СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предупреждал, что не видит никаких причин для продления в Совете Безопасности эмбарго на поставки вооружения в Иран. Также и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял "Интерфаксу", что для России вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана закрыт.

Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания пытаются найти решение, которое предотвратит продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, однако пока не достигли компромисса.