Десятки агентов Секретной службы США ушли на карантин после митинга Трампа

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Талсе 20 июня 2020 года Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Десятки сотрудников Секретной службы США, присутствовавшие на предвыборном митинге президента Дональда Трампа в Талсе (штат Оклахома), были отправлены на самоизоляцию после того, как у двух их коллег был выявлен коронавирус, сообщают американские СМИ.

Согласно источникам Washington Post, Секретная служба США дала указания своим сотрудникам, работавшим во время предвыборного митинга Трампа, оставаться в своих домах в течение 14 дней.

Тем временем источник телеканала CNN в Секретной службе США, который также был на митинге в Талсе и сейчас находится на карантине, сообщил, что агенты из Далласа и Хьюстона, работавшие на мероприятии, были предупреждены о необходимости самоизолироваться по возвращении домой. По его словам, эти шаги были предприняты после того, как у двух агентов Секретной службы, присутствовавших на митинге, был подтвержден коронавирус.

Ранее сообщалось, что у восьми человек из предвыборного штаба Трампа был подтвержден COVID-19. Как уточняет Washington Post, двое из шести зараженных были сотрудниками Секретной службы США.

По данным CNN, на фоне массового карантина было принято решение протестировать в ближайшие недели на коронавирус агентов Секретной службы, участвующих в президентских поездках. Проводить тесты будут за 24-48 часов до поездки.

Директор по коммуникациям Секретной службы США Кэтрин Милхоан отказалась назвать число заразившихся и отправленных на карантин сотрудников, сославшись на защиту медицинской тайны и обеспечение оперативной безопасности. По ее словам, Секретная служба США остается "подготовленной и укомплектованной" для выполнения различных обязанностей по мере необходимости.

Решение Трампа провести митинг в разгар пандемии коронавируса стало поводом для споров. Эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что проведение такого крупного мероприятия может привести к дальнейшему росту числа заражений.

По данным института Джонса Хопкинса, в США подтверждено 2 381 538 случаев COVID-19, умерли 121 979 человек.