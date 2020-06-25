Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 24.06В России 606 881+7 176В мире 9 263 466+164 825

Десятки агентов Секретной службы США ушли на карантин после митинга Трампа

Десятки агентов Секретной службы США ушли на карантин после митинга Трампа
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Талсе 20 июня 2020 года
Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Десятки сотрудников Секретной службы США, присутствовавшие на предвыборном митинге президента Дональда Трампа в Талсе (штат Оклахома), были отправлены на самоизоляцию после того, как у двух их коллег был выявлен коронавирус, сообщают американские СМИ.

Пандемия коронавируса

Согласно источникам Washington Post, Секретная служба США дала указания своим сотрудникам, работавшим во время предвыборного митинга Трампа, оставаться в своих домах в течение 14 дней.

Тем временем источник телеканала CNN в Секретной службе США, который также был на митинге в Талсе и сейчас находится на карантине, сообщил, что агенты из Далласа и Хьюстона, работавшие на мероприятии, были предупреждены о необходимости самоизолироваться по возвращении домой. По его словам, эти шаги были предприняты после того, как у двух агентов Секретной службы, присутствовавших на митинге, был подтвержден коронавирус.

Ранее сообщалось, что у восьми человек из предвыборного штаба Трампа был подтвержден COVID-19. Как уточняет Washington Post, двое из шести зараженных были сотрудниками Секретной службы США.

По данным CNN, на фоне массового карантина было принято решение протестировать в ближайшие недели на коронавирус агентов Секретной службы, участвующих в президентских поездках. Проводить тесты будут за 24-48 часов до поездки.

Директор по коммуникациям Секретной службы США Кэтрин Милхоан отказалась назвать число заразившихся и отправленных на карантин сотрудников, сославшись на защиту медицинской тайны и обеспечение оперативной безопасности. По ее словам, Секретная служба США остается "подготовленной и укомплектованной" для выполнения различных обязанностей по мере необходимости.

Решение Трампа провести митинг в разгар пандемии коронавируса стало поводом для споров. Эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что проведение такого крупного мероприятия может привести к дальнейшему росту числа заражений.

По данным института Джонса Хопкинса, в США подтверждено 2 381 538 случаев COVID-19, умерли 121 979 человек.

США Дональд Трамп Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

Япония отказалась от размещения американской системы ПРО
WikiLeaks

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

Трамп задействовал закон военного времени для производства гиперзвукового оружия

Трамп задействовал закон военного времени для производства гиперзвукового оружия

Спецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступлениях

Спецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступлениях

Капитаны пяти иранских танкеров попали под санкции США из-за поставок топлива в Венесуэлу

США представят проект резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

США представят проект резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

Дожди на западе Украины разрушили дамбы и мосты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');