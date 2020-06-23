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Коронавирус обнаружен еще у двух членов предвыборного штаба Трампа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тесты на COVID-19 еще двух сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, присутствовавших на его митинге в Талсе (штат Оклахома), показали положительный результат.

"После очередного раунда тестирования сотрудников предвыборной кампании в Талсе еще два члена передовой группы дали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники присутствовали на митинге, но на протяжении всего мероприятия были в масках. После положительных тестов кампания немедленно активировала установленные протоколы карантина и отслеживания контактов", - заявил CNN директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мерто.

Ранее сообщалось, что перед состоявшимся в субботу митингом Трампа в Талсе COVID-19 был обнаружен у шести сотрудников его предвыборного штаба. Таким образом общее число сотрудников кампании, получивших положительный результат на коронавирус, достигло восьми человек.

Решение Трампа провести митинг в разгар пандемии коронавируса стало источником споров.

В последние недели в Талсе наблюдался всплеск случаев COVID-19. В частности, рекордный ежедневный максимум заболеваний был зафиксирован за несколько дней до митинга. Эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что проведение такого крупного мероприятия может привести к дальнейшему росту числа заражений.

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