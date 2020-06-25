Авиакомпания Qantas привлечет $1,3 млрд и сократит 6000 сотрудников

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways привлечет финансирование в размере до 1,9 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд) и сократит как минимум 6000 сотрудников из-за пандемии. Сокращение затронет пятую часть штата перевозчика по состоянию перед началом пандемии, отмечает BBC.

15 000 человек останутся в неоплачиваемом отпуске, в основном это те, кто связан с международными операциями перевозчика. В марте в неоплачивааемый отпуск были отправлены более 80% сотрудников авиакомпании.

Решение Qantas сократить 20% сотрудников показывает, как быстро последствия кризиса, связанного с коронавирусом, могут привести к нехватке денежных средств даже у стабильных авиакомпаний, пишет агентство Bloomberg. В мае авиакомпания сообщала, что имеющихся у нее денежных средств будет достаточно до декабря 2021 года.

Между тем на фоне ускорения роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире авиакомпании, как ожидаются, потеряют более $84 млрд только за 2020 год, при этом восстановление займет несколько лет.

"Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным, никто не сталкивался", - сказал главный исполнительный директор Qantas Алан Джойс

Авиакомпания в этом месяце отменила большинство международных рейсов до конца октября после того, как власти страны сообщили, что границы, вероятно, останутся закрытыми до следующего года. Она также на три года приостановила полеты всех 12 имеющихся у нее лайнеров Airbus A380, которые осуществляли длительные перелеты в Европу и США. Всего приостановлены полеты 100 самолетов из парка компании, и пока она откладывает закупки новых машин.

Компания ожидает сокращения выручки в ближайшие три года и вынуждена сократить операционную деятельность чтобы выжить, заявил Джойс. Он отметил, что принимаемые решения затронут тысячи человек, но потеря миллиардов долларов выручки не оставляет компании другого выбора, тем более, что она намерена в долгосрочной перспективе сохранить кк можно больше рабочих мест.

Австралия в числе первых стран добилась выхода на плато с коронавирусом, в результате снова появился спрос на домашние авиарейсы и ожидается, что он вернется к докризисным уровням к 2022 году. Однако спрос на международные перевозки сократится двое от докризисного, считают в Qantas.