Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 749 642+264 875

Экономика Австралии вошла в рецессию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале экономика Австралии упала на 7% к первому кварталу, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. В предыдущем квартале снижение составило 0,3%. Таким образом, Австралия вошла в рецессию впервые за 30 лет, пишет Trading Economics.

Экономический кризис

Квартальное падение ВВП стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году. Аналитики ожидали меньшего сокращения показателя - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В годовом выражении ВВП Австралии снизился на 6,3%.

Потребительские расходы в минувшем квартале упали на 12,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (в первом квартале они снизились на 1,2%). При этом расходы на услуги рухнули на 17,6%.

Инвестиции бизнеса уменьшились на рекордные с четвертого квартала 2000 года 4,9% после снижения на 0,5% тремя месяцами ранее.

В то же время, госрасходы увеличились на максимальные с четвертого квартала 1995 года 2,9% после подъема на 2,1% кварталом ранее.

Объем импорта товаров и услуг во втором квартале рухнул на 12,9% (после снижения на 6,7%), тогда как экспорт упал на 6,7% (после сокращения на 4,4%).

Хроника 27 января – 02 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Австралия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок

Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Правозащитники сообщили о почти 80 задержанных на протестах в Минске

Участники СВПД отказали США в праве вернуть санкции ООН против Ирана

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Москва предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

Атака на редакцию Charlie Hebdo

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');