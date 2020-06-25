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В австралийскую Викторию отправят тысячу военных для борьбы со вспышкой коронавируса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава минобороны Австралии Линда Рейнолдс в четверг заявила, что в штат Виктория отправят тысячу военнослужащих для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщает местный телеканал 9News.

По ее словам, 800 военнослужащих будут следить за соблюдением карантина лицами, которые вернулись из-за границы, еще 200 будут оказывать медицинскую и логистическую помощь для проведения тестирования населения на коронавирус.

Рейнолдс добавила, что они будут дислоцированы "в ближайшие несколько дней".

В штате Виктория, где расположен Мельбурн, за последние несколько недель зарегистрировано почти 150 новых случаев заражения. За последние сутки в Мельбурне выявили 37 новых случаев, что стало самым высоким приростом с середины апреля.

За время пандемии в Австралии зафиксировано 7,5 тыс. случаев заболевания, 104 человека скончалось.

Австралия Мельбурн коронавирус

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