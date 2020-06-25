Лицензии почти трети гражданских пилотов в Пакистане оказались поддельными

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Более 30% гражданских пилотов в Пакистане были допущены к полетам по поддельным лицензиям, передает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства авиации страны.

В ходе расследования после крушения Airbus 320 в Карачи 22 мая выяснилось, что 262 будущих пилота заплатили подставным лицам, которые сдали экзамены за них.

По данным агентства Associated Press, авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) отстранила от полетов 150 своих пилотов.

Самолет PIA рухнул на жилой квартал в Карачи 22 мая при попытке совершить посадку. Накануне были озвучены предварительные итоги расследования. Выяснилось, что при первой попытке посадки у самолета был поврежден двигатель, о чем диспетчеры не предупредили экипаж.

При втором заходе на посадку пилоты получили сигнал о неподходящей высоте, но проигнорировали его. Во время полета они были увлечены обсуждением ситуации вокруг коронавируса.