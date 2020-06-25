Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 430 384+166 918

Лицензии почти трети гражданских пилотов в Пакистане оказались поддельными

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Более 30% гражданских пилотов в Пакистане были допущены к полетам по поддельным лицензиям, передает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства авиации страны.

В ходе расследования после крушения Airbus 320 в Карачи 22 мая выяснилось, что 262 будущих пилота заплатили подставным лицам, которые сдали экзамены за них.

По данным агентства Associated Press, авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) отстранила от полетов 150 своих пилотов.

Самолет PIA рухнул на жилой квартал в Карачи 22 мая при попытке совершить посадку. Накануне были озвучены предварительные итоги расследования. Выяснилось, что при первой попытке посадки у самолета был поврежден двигатель, о чем диспетчеры не предупредили экипаж.

При втором заходе на посадку пилоты получили сигнал о неподходящей высоте, но проигнорировали его. Во время полета они были увлечены обсуждением ситуации вокруг коронавируса.

Крушение самолета в Пакистане

7
Пакистан

Новости по теме

Новости

В ООН предупредили об опасности новой войны на Ближнем Востоке

В ООН предупредили об опасности новой войны на Ближнем Востоке

В ООН констатировали рост числа потребителей наркотиков во всем мире

Россия в 2023 году доставит на МКС двух космических туристов

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

ВОЗ отметила резкий рост новых случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений

В Кремле отвергли обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы

Bayer выплатит до $10,9 млрд из-за претензий по гербициду Roundup

Bayer выплатит до $10,9 млрд из-за претензий по гербициду Roundup

Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
Пандемия коронавируса

В США за сутки выявили рекордные 45,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Бразилии за сутки почти 41 тыс. человек заразились COVID-19 и 1,1 тыс. умерли

В Бразилии за сутки почти 41 тыс. человек заразились COVID-19 и 1,1 тыс. умерли
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');