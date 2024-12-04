Россия готова обслуживать авиарейсы нацперевозчика Пакистана

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на открытые прямого авиасообщения с Пакистаном и готова обслуживать рейсы нацперевозчика этой страны - Pakistan International Airlines (PIA), сообщил замглавы - статс-секретарь Минтранса Дмитрий Зверев на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии.

"Сегодня будут проведены консультации авиационных властей - мы искренне рады будем, с одной стороны, открытию прямых рейсов между нашими столицами, но и постепенному увеличению географии и частотности полетов. И безусловно будем рады видеть компанию Pakistan International Airlines в российских аэропортах", - сказал он.

В конце ноября Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) отменило четырехлетний запрет на полеты PIA в Европу. Запрет был введен в июне 2020 года после катастрофы с участием Airbus A320 авиакомпании в Карачи, в результате которой погибли 97 человек, а также скандала с поддельными лицензиями пилотов. Авиавласти Пакистана устранили выявленные проблемы и повысили уровень надзора за безопасностью полетов, посчитали в EASA.

В PIA заявляли о планах возобновить рейсы в Европу в ближайшие недели, начиная с Парижа, с последующим расширением маршрутной сети на Лондон, Манчестер и Бирмингем. Ранее запрет приводил к ежегодным убыткам перевозчика в размере около 40 млрд пакистанских рупий (примерно $144 млн).