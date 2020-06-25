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SpaceX на сутки перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту очередной партии из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в четверг, перенесен на 26 июня, сообщила в четверг компания-разработчик SpaceX.

"Запуск 57 спутников Starlink и двух космических аппаратов (компании - ИФ) BlackSky собираемся провести завтра, 26 июня, в 16:18 по времени Восточного побережья США (23:18 по московскому времени)", - говорится в сообщении.

Спутники будут выведены на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая должна стартовать с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

Между тем, на данный момент из-за сильного ветра погодные условия для пуска, как и накануне, благоприятствуют его проведению не более чем на 60%.

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Два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с 57 спутниками Starlink, предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите уже около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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