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SpaceX отложила запуск очередной партии спутников Starlink

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал компания SpaceX перенесла на 25 июня запуск очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный американский космический сайт NASASpaceflight.

В рамках старта, который должен был состояться 23 июня, помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6, которые были спроектированы американской компаний BlackSky для мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около 1 метра.

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По последним данным, десятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться 25 июня в 16:39 по времени Восточного побережья США (в 23:39 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX

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