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SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Компания SpaceX отменила запуск новой партии микроспутников, назначенный напятницу.

SpaceX объяснила отмену техническими причинами и уточнила, что с ракетой-носителем Falcon 9 и спутниками все в порядке. Команда потратит дополнительное время на предстартовые проверки. Новую дату запуска объявят после того, как согласуют ее с космодромом.

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Микроспутники принадлежат компании Starlink. Они должны войти в сеть, обеспечивающую глобальный доступ к интернету. В этой партии на орбиту отправят 57 спутников.

Пуск уже несколько раз переносился из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал.

Помимо 57 спутников Starlink ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.

Компания SpaceX уже сегодня крупнейший спутниковый оператор в мире. Если грядущий запуск пройдет успешно, у нее на орбите будет около 600 космических аппаратов. Первые 60 спутников Starlink отправились в космос в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в будущем – из 30 тысяч модернизированных спутников) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 миллиардов.

космос SpaceX Starlink

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