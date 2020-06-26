Силы безопасности Ирака атаковали базу группировки "Катаиб Хезболла"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Иракские силы безопасности захватили трех командиров поддерживаемой Ираном группировка "Катаиб Хезболла" (запрещена в РФ), сообщают СМИ со ссылками на правительственные источники Ирака.

В ходе налета иракского спецназа в ночь на пятницу были также захвачены ракеты и другое вооружение, около 20 ополченцев группировки.

Источники отмечают, что приказ о налете отдал новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими, который заявлял ранее, что примет решительные меры против ополченцев, которые осуществляли ракетные обстрелы базы, где размещены военные США и сил международной коалиции, а также дипломатический квартал Багдада.

По сообщениям источников, задержанные командиры ополченцев переданы американским военным, которые, в свою очередь, опровергли эти утверждения, заявив, что американские силы в Ираке и силы международной коалиции не имеют отношения к атаке на базу.