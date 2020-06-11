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Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. Уходить из политики или из партии он не собирается.

"Следующий этап моей миссии, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Поэтому в моих планах - большой образовательный проект, о котором я вам расскажу позже", - добавил он.

Вакарчук считает, что частично выполнил ту цель, с которой пришел в политику - привел в Верховную Раду новых, качественных людей. Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов 21 июля 2019 года.

Когда Рада официально прекратит полномочия Вакарчука, его мандат будет передан следующей по номеру в партийном списке - Алине Свидерской. По данным Центризбиркома Украины, она руководит ООО "Айсе Хидро Юкрейн". Как следует из сведений Единого государственного реестра деклараций, Свидерская - жена бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Во фракции "Голос" 20 депутатов. Партию Вакарчук возглавил в июле 2019 года, а в марте 2020 года оставил пост председателя.

В сентябре 2007 года политик участвовал во внеочередных выборах в Раду и выдвигался от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Он прошел в парламент и стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации, а также членом ряда групп по межпарламентским связям. 11 сентября 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия.

Украина Святослав Вакарчук Верховная рада Голос

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