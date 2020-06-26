В Белоруссии возбуждены уголовные дела на четырех блогеров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии возбуждены четыре уголовных дел на блогеров, сообщил правозащитный центр "Весна". Им вменяют статьи об организации нарушений общественного порядка либо об оскорблении представителя власти.

Под следствие попали администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, о задержании которого стало известно 25 июня, слуцкий блогер Владимир Неронский, блогер YouTube-канала MozgON Владимир Цыганович и брестский блогер Сергей Петрухин.

По информации "Весны", Неронский и Петрухин проходят по делу оппозиционного политика и блогера Сергея Тихановского. На них завели дел по статье 342 Уголовного кодекса Белоруссии. Их подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок во время проведения избирательного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую 29 мая в Гродно.

Неронский стал также фигурантом дела об оскорблении председателя Слуцкого райисполкома в видеоролике, выложенном на его канале (ст. 369 УК) .

"Что касается Лосика, то известно лишь, что на него также заведено уголовное дело по статье 342, но пока неизвестно, в рамках конкретно какого дела он проходит и в чем подозревается. То же касается и блогера Цыгановича", - добавили в "Весне".

"Правозащитники "Весны", руководствуясь заявлением белорусского правозащитного сообщества от 9 июня о признании политзаключенными фигурантов "дела Тихановского", считают, что и Сергей Петрухин, и Владимир Неронский также являются политическими заключенными. Потому что 29 мая в Гродно проходило мирное собрание в рамках избирательного процесса, и никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было. Это следует из многочисленных видео, которые размещены в интернете", - сказали в центре.

Как утверждают в "Весне", "уголовное преследование всех перечисленных выше блогеров носит политический характер, это значит, что мы рассматриваем их как политических заключенных".

"Правозащитники "Весны" требуют немедленного освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам, и также прекращения репрессий со стороны властей Беларуси и прекращения политики запугивания граждан в период проведения избирательной кампании", - заявили в центре.

олитзаключенными в Белоруссии признаны 17 человек, в том числе, претендующий на пост президента экс-банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард и подруга Светлана Купреева, блогер и глава инициативной группы Светланы Тихановской Сергей Тихановский и его соратники Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушаков, Александр Аранович.