Администратора телеграм-канала "Беларусь головного мозга" задержали после обыска

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Один из администраторов белорусского телеграм-канала "Беларусь головного мозга", посвященного событиям в этой стране, задержан после обыска.

"К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли 9 человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу - пока неизвестно", - говорится в сообщении телеграм-канала. Позднее там заявили, что Лосика задержали на срок до трех суток.

Ранее в четверг министр внутренних дел республики Юрий Караев заявил, что пикеты солидарности, прошедшие на выходных в Белоруссии, "управлялись через телеграм-каналы и через стримы "Радио Свобода".

На канал "Беларусь головного мозга" подписаны более 167 тыс. человек.

Ранее в четверг правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Белоруссии на пикетах солидарности с альтернативными кандидатами в президенты за четыре дня с 18 по 21 июня были задержаны более 360 человек. По информации "Весны", кроме Минска, задержания прошли в 18 городах: Гомеле, Бобруйске, Новополоцке и других населенных пунктах.