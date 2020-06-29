Собиравшийся участвовать в выборах белорусский оппозиционер стал фигурантом уголовного дела

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В отношении белорусского оппозиционера Николая Статкевича возбуждено уголовное дело о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила его супруга Марина Адамович.

"Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу, "задержан по подозрению в подготовке преступления по ч.1 ст.342 "подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок". Он будет находиться в ИВС", - написала она в фейсбуке в понедельник вечером.

Именно по ст. 342 проходят все задержанные по так называемому "делу Тихановского".

Статкевич находится в изоляторе на Окрестина, где отбывает два ареста по 15 суток. Его задержали 24 мая во время сбора у Комаровского рынка подписей за претендентов на пост президента Белоруссии "без соответствующего разрешения Мингорисполкома". Статкевича обвинили в "публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти". Еще раз на 15 суток оппозиционер был арестован, когда отбывал первое наказание.

Статкевич планировал баллотироваться на пост президента, однако в мае 2020 года ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости. Политик, который также был одним из претендентов на пост президента Белоруссии в 2010 году, был тогда осужден на шесть лет за "организацию массовых беспорядков". Судимость Статкевича будет считаться погашенной в 2023 году.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Сейчас потенциальные соперники действующего президента Александра Лукашенко на выборах - экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский - находятся в местах лишения свободы. В отношении Бабарико возбуждено уголовное дело. Также арестованы активисты избирательной кампании, оппозиционные политики Павел Северинец и те, кто участвовал в мирных акциях протеста.