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Полиция не стала связывать сегодняшнее нападение в Глазго с терроризмом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полиция Шотландии подтвердила, что нападение в центре Глазго, в результате которого пострадали несколько человек, не имеет отношения к терроризму.

"Инцидент не расценивается как терроризм, и наше расследование обстоятельств произошедшего продолжается", - сообщается в твиттере шотландской полиции.

По ее данным, в больнице после происшествия находятся шесть пострадавших, включая раненого офицера полиции, который "в критическом, но стабильном состоянии". Нападавший был застрелен.

В полиции добавили, что опасности для общественности больше нет, однако район происшествия пока что остается оцепленным, и жителям советуют избегать этой зоны.

Ранее стало известно, что неизвестный совершил нападение с ножом на улице Уэст-Джордж в районе отеля Park Inn.

Шотландия Глазго

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