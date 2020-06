Полиция Глазго сообщила о шести пострадавших в центре города

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В полиции Глазго сообщили, что в результате нападения мужчины с ножом на людей в центре города шесть человек были ранены, среди них один полицейский. Все они госпитализированы, пишет Guardian. Предварительная информация BBC о троих погибших не подтвердилась.

Помощник главного констебля Стив Джонсон также подтвердил, что подозреваемый застрелен.

"Заверяю вас, что сейчас мы не ищем никаких других подозреваемых в связи со случившимся", - добавил он.

Председатель Федерации полиции Шотландии Дэвид Хэмилтон уточнил, что пострадавший полицейский тяжело ранен.

Ранее в полиции сообщили, что были вызваны в район улицы Вест-Джордж в связи с "серьезным инцидентом". Очевидцы сообщили, что там было много полиции и машин скорой помощи, некоторые видели раненых. Ближайший квартал был оцеплен.

По данным ВВС, нападение произошло в отеле Park Inn, где сейчас живут иммигранты-соискатели убежища.

Scottish Police Federation chairman David Hamilton confirmed the injured officer is male

The individual who was shot by armed police has died. Six other people are in hospital for treatment to their injuries including a police officer, who is in a critical but stable condition.

We are continuing to deal with the incident on West George Street #Glasgow and would ask people to avoid the area. We would urge the public not to speculate about this incident or share unconfirmed information on social media.