В центре Глазго ножевые ранения получили три человека

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В центре Глазго в гостинице Park Inn или в соседнем офисном здании неизвестный с ножом напал на людей. По предварительным данным ВВС, погибли трое. Подозреваемого застрелили полицейские. Официальных сообщений о погибших пока не было.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

В федерации полиции Шотландии подтвердили, что один из полицейских получил ножевое ранение и что подозреваемый застрелен. В полиции Глазго заявили, что инцидент исчерпан и опасности больше нет.

У гостиницы продолжают дежурить вооруженные сотрудники полиции. Квартал, где произошло нападение, оцеплен.

Первый министр Шотландии Никола Старджон заявила, что в курсе случившегося и соболезнует пострадавшим и семьям погибших. Она призвала жителей Глазго "помочь экстренным службам" и держаться подальше от мест происшествия, а также не распространять неподтвержденную информацию.

Очевидец Крейг Милрой рассказал агентству РА, что видел из окна, как машины скорой помощи увезли четырех человек. Он также видел, как на земле лежит босой окровавленный человек, а второй присел рядом и, судя по всему, прижимал руки к ране пострадавшего.

21 июня вечером в парке в Рединге 25-летний выходец из Ливии напал на людей с ножом. Погибли три человека. Подозреваемого задержали. В полиции случившееся расценили как теракт.