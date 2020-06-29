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Филарет потребовал от патриарха Варфоломея еще один томос

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Лидер неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил о намерении добиваться от Константинопольского патриарха нового томоса о независимости церкви на Украине.

В интервью изданию "Апостроф" Филарет отметил, что томос, выданный Украине в январе 2019 года, на самом деле не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю.

"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет", - подчеркнул Филарет.

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

"Мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие Церкви, - добавил он. - Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если Вселенский патриарх даст новый томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью".

Томос о независимости украинской церкви

11 октября 2018 года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о разрыве отношений с Константинополем.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церкви (ПЦУ), учрежденной на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. После этого в РПЦ заявили о непризнании православным миром главы новой украинской церкви Епифания (Думенко).

ПЦУ была создана на базе неканонических православных церквей Украины, однако вскоре лидер крупнейшей из них - Филарет Денисенко - покинул ПЦУ вместе со своими сторонниками.

В интервью "Апострофу" он пообещал, что УПЦ-КП будет ждать "того времени, когда Украинская церковь получит настоящий томос об автокефалии".

Филарет Денисенко Украина Киевский патриархат Патриарх Варфоломей ПЦУ

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